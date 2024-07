Feuerwehreinsatzin Weckhoven Verpuffung im Gartenschuppen: Mann verletzt

In einem Gartenschuppen an der Jochen-Klepper-Straße kam es am Dienstabend zu einer Verpuffung, bei der ein Mann verletzt wurde. Er wurde nach Angaben der Feuerwehr ins Krankenhaus eingeliefert. Details zu dem Verletzten, der sich zum Zeitpunkt der Entzündung in dem Schuppen aufhielt, lagen der Feuerwehr am Abend nicht vor. Wegen der Detonation war zuerst ein Großaufgebot an Einsatzkräften mobilisiert worden. Doch schon eine halbe Stunde, nachdem Martinshörner und Blaulichter in Weckhoven für Aufsehen gesorgt hatten, konnten die meisten Einheiten wieder entlassen werden. Zurück blieben nur die hauptamtlichen Kräfte der Wehr, die klären sollten, welche Flüssigkeit für den Unfall ursächlich war. Auf dem Fünf-Liter-Kanister habe zwar Pflanzenschutzmittel gestanden, sagt ein Feuerwehrsprecher, doch das sei da sicher nicht drin gewesen. Die Einsatzkräfte würden auch untersuchen, welche weiteren Chemikalien in dem Schuppen aufbewahrt wurden. Meist stehe ja ein großes Sammelsurium davon in den Regalen solcher Gartenhäuschen, so der Feuerwehrsprecher. Für die Wehr deutete zunächst alles auf einen Unfall hin, doch das müsse noch näher untersucht werden.