Feuerlöschboot „Alfons Frings“ Stadt Neuss zieht erste Konsequenzen nach Standort-Aus

Sieben Mal hat sich Ordnungsdezernent Holger Lachmann seit 2018 schriftlich an das Landesinnenministerium gewandt, um Klarheit beim Thema Feuerlöschboot zu bekommen, nun hat er erneut geschrieben. Unmissverständlich teilt Lachmann dem Minister mit, dass Neuss, nachdem es durch ministerielle Weisung kein Standort eines Löschbootes mehr ist, „keine über ihre gesetzlichen, kommunalen Verpflichtungen hinausgehenden Aufgaben auf dem Rhein übernehmen wird.“ Zumindest so lange nicht, bis sich das Land zu der Frage äußert, in welcher Größenordnung es sich an der Sanierung des Neusser Löschbootes „Alfons Frings“ beteiligt.