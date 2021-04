Feuerwehreinsatz in Neuss-Gnadental : Tote Person aus brennendem Haus geborgen

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch um 22.10 Uhr zur Gnadentaler Allee gerufen. Foto: Feuerwehr Neuss

Gnadental Schlimme Nachricht am späten Mittwochabend: Bei einem Brand in einem Einfamilien-Reihenhaus an der Gnadentaler Allee in Neuss ist eine Person ums Leben gekommen. Das teilte die Feuerwehr mit, die um 22.10 Uhr alarmiert wurde.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigten sich die Meldungen von Anrufern, die von Flammen in einem Wohnhaus berichteten. Das zweigeschossige Reihenhaus stand in Vollbrand. Die Flammen drohten auf die angrenzenden Gebäude überzugreifen. Eine Person wurde vermisst.

Sofort wurde die Menschenrettung sowie ein Löschangriff eingeleitet. Die vermisste Person wurde innerhalb kürzester Zeit gefunden, trotzdem kam jede Hilfe zu spät. Der Brand war innerhalb von etwa 30 Minuten unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden.

Im Einsatz waren neben dem hauptamtlichen Zug die Löschzüge Stadtmitte, Grimlinghausen sowie Norf. Der Löschzug Furth stellte auf der Hauptwache den Brandschutz für das Stadtgebiet sicher. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

