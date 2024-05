Feuerwehreinsatz an der Büttger Straße in Neuss Kultkneipe Hamtorkrug nach Brand vorübergehend geschlossen

Außerdem soll in den kommenden Tagen die Bar und Eventlocation Fridays an der Büttger Straße 9 für den – sofern das Lokal nicht für Events gebucht ist – täglichen Betrieb hergerichtet werden, damit die Gäste des Hamtorkrugs eine alternative Anlaufstelle in unmittelbarer Nähe erhalten. Zudem verweisen Bongartz und Schorn auf das „Neue Marienbildchen“ an der Neustraße, das nach dem Brand im Hamtorkrug ausnahmsweise auch am Sonntag geöffnet werden soll. Trotz des Unglücks bleibt das Team des Hamtorkruges optimistisch – auch dank der angebotenen Unterstützung: „Wir sind zuversichtlich, dass wir mit eurer Hilfe auch diese schwere Zeit meistern werden.“