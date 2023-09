Feuchtbiotop in Neuss Ein Kompromiss für das Groov’sche Loch

Dramatische Szenen spielten sich vor knapp einem Jahr in Reuschenberg ab: Das Groov‘sche Loch – ein Feuchtbiotop an der Pomona – war nahezu vollständig ausgetrocknet. Arbeiten an der Wasserzufuhr von der Obererft hatten einen sinkenden Wasserstand zur Folge, wodurch wiederum die dort angesiedelten Fische und Amphibien akut bedroht waren. Nur durch das beherzte Eingreifen von Anwohnern und mit Unterstützung durch das THW konnten das Biotop und viele Tiere gerettet werden. Seidtem diskutieren Politiker, Naturschützer und Anwohner über eine mögliche Lösung, damit sich diese dramatischen Szenen nicht noch einmal wiederholen. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Grünflächen und Klimaschutz legten die Neusser Fraktionen CDU, SPD und Grüne nun einen Kompromiss vor.