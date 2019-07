Schützenwesen in Neuss : Jägermajor meldet 800 Marschierer zur Parade

Neuss Bei der großen Festversammlung des Korps dankt René Matzner dem Komitee und kündigt 23 Großfackeln an.

Die besten Schützen des Neusser Regiments sind im Jägerkorps zu finden. Bereits zum vierten Mal hat die Mannschaft – dieses Mal in der Besetzung Patrick Coersten, Peter Wallrawe, Max Graumann, Peter Nürenberg, Michael Lipinski und Stephan Süsselbeck – auf dem Scheibenstand den Regimentspokal errungen. Die Auszeichnung in den eigenen Reihen erfolgte am Sonntag bei der großen Festversammlung, mit der Jägermajor René Matzner nur einen Tag nach „Zog Zog“ das Korps auf das Schützenfest in sechs Wochen „einschwor“.