Festnahme in Neuss Kabeldiebe auf frischer Tat geschnappt

Eine Polizistin konnte am Montag gegen 8.35 Uhr beobachten, wie sich zwei Personen an einem Stromverteilerkasten, welcher sich auf dem Gelände des Rennbahnparks in Neuss befindet, aufhielten. Beide Tatverdächtigen standen nah am Verteilerkasten, um sie herum lagen bereits mehrere Kabel. Außerdem war die Frau dabei, mit einer Säge weitere Kabel abzutrennen.