Drogen, Einbruch, Autodiebstahl : 17-Jähriger Wiederholungstäter in Neuss gefasst

Ein 17-Jähriger aus Neuss steht unter dem Verdacht mehrerer Einbrüche. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Silas Stein

Neuss Ein Jugendlicher Wiederholungstäter konnte am Samstagmorgen, 17. September, in Neuss verhaftet werden. Dem 17-Jährigen werden, alleine in den letzten Wochen, mehrere Einbrüche vorgeworfen. Auch von Autodiebstahl und Drogenkonsum ist die Rede.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Hinweisen eines Zeugen hatten Streifenbeamte am Samstag, gegen 02.45 Uhr, im Bereich des Rosengartens in Neuss einen schwarzen Fiat Panda kontrolliert. Auf dem Fahrersitz saß der 17-Jährige. Einen Führerschein hatte der junge Mann nicht, dafür schien er sichtlich unter Drogeneinfluss zu stehen. Das Fahrzeug sollte seinen Angaben zu Folge zudem nicht ihm, sondern einem Bekannten gehören, der soeben von der Polizei geflüchtet sei.

Erste Ermittlungen ergaben, dass in der gleichen Nacht an der Tilmannstraße in Neuss in eine Wohnung eingebrochen worden war. Die Täter hatten die Handtasche der Wohnungsinhaberin gestohlen, in der sich unter anderem der Autoschlüssel für den Fiat befand. Den Kleinwagen entwendeten die Unbekannten anschließend aus der Garage.

Der wohnsitzlose Jugendliche, bei dem Gegenstände aufgefunden wurden, die mutmaßlich aus weiteren Einbrüchen stammen, wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn war bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Straftaten ermittelt worden. Zur Feststellung eines möglichen Drogenkonsums wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Ein Richter beim Amtsgericht Neuss ordnete zwischenzeitlich Untersuchungshaft an.