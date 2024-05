Festnahme in Neuss Drogenfahrt endet in Polizeigewahrsam

Weil ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Polizei informierte, landete ein 33-jähriger Neusser im Polizeigewahrsam und muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Der Neusser ist am Donnerstag gegen 1.50 Uhr mit seinem Auto von Neuss in Richtung Dormagen unterwegs gewesen. Da er dabei Schlangenlinien fuhr und offenbar die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt, meldete dies ein aufmerksamer Autofahrer der Polizei. Die Beamten konnten den Neusser schließlich in Dormagen-Gohr anhalten und einer Kontrolle unterziehen.