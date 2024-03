Zukunftstag bei Lueg sportivo in Meerbusch Ferrari lässt Malte vom Branchenwechsel träumen

Die konnten sich in einem Workshop mit drei verschiedenen Stationen orientieren. Im ersten Teil gab einen Rundgang durch Gebäude, bei dem Mitarbeiter die Abläufe im Haus erklärten. An einer weiteren Station mussten die Jugendlichen einen Ferrari aus Lego zusammenbauen. Am besten kam aber der praktische Teil in der Werkstatt an, wo Edgar Stremel den jungen Leuten die Grundlagen seines Jobs als Mastertechniker näherbrachte.