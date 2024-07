Ferienprogramm in Neuss Was Jugendliche bei „Spaß im Gras“ erleben können

Klaus Winkels mag in Rente sein, doch das von ihm initiierte Sommer-Camp „Spaß im Gras“ bleibt trotzdem eine feste Größe im Ferienspaß-Programm der Stadt. Gemeinsam mit dem Jugendamt der Stadt Neuss und dem Malteser Kinder- und Jugendzentrum Grimlinghausen organisiert das Kontakt Erfttal des SKM federführend das offene Zeltlager auf der Bezirkssportanlage in Grimlinghausen. Das Angebot für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren startet dort am Montag, 8. Juli, und bietet bis Freitag, 19. Juli, zehn Tage lang Spaß in Gemeinschaft Gleichaltriger.