Liberale in Neuss : FDP-Stadtparteitag wegen Corona nicht bis Ende April

Liberale in Neuss

Michael Fielenbach tritt nicht zur Wiederwahl für den FDP-Vorsitz in Neuss an. Foto: woi Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Interne Streitigkeiten und die Schlappe bei der Kommunalwahl 2020 – bei den Liberalen in Neuss gibt es reichlich Gesprächsbedarf. Doch der FDP-Stadtparteitag, bei dem ein neuer Vorstand gewählt werden sollte, liegt erst mal auf Eis.

Der Stadtparteitag wird wohl nicht bis Ende April stattfinden. Stadtverbandschef Michael Fielenbach (61) möchte ihn in Präsenzform ausrichten, aber daraus wird vorerst nichts. „Angesichts der aktuellen Corona-Zahlen und der Diskussion um einen Lockdown wäre es derzeit nicht verantwortlich, einen solchen Stadtparteitag zu veranstalten“, sagt Fielenbach auf Anfrage unserer Redaktion. Die Einladung soll erfolgen, „sobald Corona diese Veranstaltung zulässt“.

In Präsenzform soll der Stadtparteitag gleich aus zwei Gründen stattfinden. Erstens soll ein neuer Vorsitzender gewählt werden, denn Fielenbach hat angekündigt, nicht für eine Wiederwahl zu kandidieren. Es gibt mehrere Lager, die einen Kandidaten ins Rennen schicken wollen. Zweitens: Noch steht eine Aussprache nach der Kommunalwahl 2020 an, bei der die Liberalen in Neuss eine schwere Schlappe hinnehmen mussten. Bei der Wahl zum Stadtrat hatten sie nur 3,3 Prozent der Stimmen geholt und vier von sechs Ratsmandaten eingebüßt. Als Bürgermeisterkandidat war Fielenbach mit rund 2,1 Prozent der Stimmen chancenlos. Im Nachgang sprach Fielenbach von „einem katastrophalen Wahlergebnis“.