Etatberatungen in Neuss : FDP: Sanierung des städtischen Haushalts dauert Jahre

Manfred Bodewig ist Fraktionsvorsitzender der FDP im Neusser Stadtrat. Foto: Ludger Baten

Neuss Die FDP strebt langfristige Maßnahmen an, um den Haushalt der Stadt Neuss strukturell zu entlasten. Das ist ein zentrales Fazit der Etatberatungen, zu denen sich die Liberalen am Samstag im Fire & Ice-Hotel getroffen haben.

Von Andreas Buchbauer

FDP-Fraktinsvorsitzender Manfred Bodewig zieht mit Blick auf den für 2020 von Kämmerer Frank Gensler vorgelegten Etat ein nüchternes Fazit. „Diesen Haushalt können wir nicht mehr retten, aber wir können den Haushalt der Zukunft in die richtige Spur bringen“, sagt Bodewig. „Dazu müssen wir unter anderem die Personalkosten im Rathaus in den Griff kriegen.“

Bodewig schlägt vor, die altersbedingte Fluktuation zu nutzen, um Stellen verzögert neu zu besetzen. Zugleich müsse ein Plan zur „Restrukturierung der Verwaltung“ her. Und man müsse sehen, was aufgestocktes Personal bringe. „Beim Grünflächenamt sehen wir den Zuwachs zum Beispiel sehr kritisch, da wir keine Steigerung der Qualität der Arbeiten feststellen“, betont Bodewig. Man werde hierzu Fragen an die Verwaltung stellen. Zugleich kündigt Bodewig einige Anträge seiner Fraktion für die nächste Sitzung des Finanzausschusses an, die langfristig wirken sollen. „Ein Haushalt ist wie ein Tanker“, sagt Bodewig. „Korrigiert man jetzt den Kurs, wird das erst später sichtbar.“

Aber genau darin liege auch ein Problem: Die Korrektur des Kurses würde sich an manchen Punkten vielleicht sogar „erst in zehn Jahren“ zeigen. Doch in diesen Zeitraum fallen gleich mehrere Wahlen – mit der Gefahr, dass Wahlgeschenke verteilt werden. „Davon müssen wir weg“, betont Bodewig.