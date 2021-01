Naherholungsbiete in Neuss : FDP unterstützt Pläne der Stadt zu Gänse-Management

Neuss Wie hält man die Gänse-Poplulation im Stadtgarten in Grenzen? Diese Frage beschäftigt Politik und Verwaltung, die auch überlegt, Jäger mit dem Schießen einiger Tiere zu beauftragen. Die FDP unterstützt das.

Im Stadtgarten hat die Anzahl der Kanadagänse in den vergangenen drei Jahren eine Größenordnung angenommen, die die Stadt zum Handeln zwingt. Sie hat einen ganzen Katalog von Einzelmaßnahmen für ein Gänse-Management zusammengestellt und regt darin auch die Bejagung der Tiere an, die – anders als die Schneegänse am Jröne Meerke – nicht unter Artenschutz fallen. Das Thema wird den Rat am 29. Januar beschäftigen.