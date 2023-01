Haushaltsdefizit in Neuss FDP fordert Verkauf des Stadtbades - was sagen die anderen Parteien?

Die FDP fordert die Schließung des Stadtbades und den Verkauf des Areals. Das geht aus einem Maßnahmenpapier hervor, das unserer Redaktion vorliegt und von den Liberalen in die Diskussion zur Haushaltskonsolidierung eingebracht werden soll. Die Botschaft: Um das strukturelle Defizit der Stadt – rund 27 Millionen Euro Minus sind es laut Haushaltsplan in 2023 – perspektivisch in den Griff zu kriegen, dürfe es keine Tabus geben. Bernd Kahlbau (FDP) betont, dass man daher auch „unbequeme Maßnahmen offen ansprechen“ müsse. „Wer die Haushaltskonsolidierung ernsthaft möchte, der muss leider auch Entscheidungen treffen, die wehtun“, sagt er. „Das strukturelle Defizit werden wir nicht in den Griff bekommen, wenn wir nur auf kleine Einsparungen schauen. Wir müssen an die großen Posten ran.“ Kahlbau fordert mehr Mut seitens der Politik, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen.