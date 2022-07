Liberale in Neuss : FDP macht ihre Geschäftsstelle dicht

Neuss Die Liberalen in Neuss sind auf der Suche nach neuen Räumen. An der Breite Straße sind sie ausgezogen. Aber die FDP bemüht sich weiter um eine neue Perspektive.

Die Kartons sind gepackt – und die FDP-Geschäftsstelle an der Breite Straße 67 in Neuss ist Geschichte. Laut Jana Pavlik, Stadtverordnete und stellvertretende Vorsitzende des FDP-Stadtverbands in Neuss, ist der Mietvertrag zum 30. Juni ausgelaufen. „Da wir keinen Fraktionsstatus mehr haben, fallen Zuschüsse von der Stadt weg. Und ohne die können wir uns den bisherigen Standort nicht mehr leisten“, sagt Pavlik. Schluss, Punkt, Aus. Innerhalb einer Woche sei die Geschäftsstelle aufgelöst worden, das heißt: Die Koffer wurden gepackt. In Kürze stehe noch die Übergabe an den Vermieter an.