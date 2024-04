Moritz Körner in Neuss Sprecher der FDP im Europaparlamanet kommt

Sechs Wochen vor der Europawahl am 9. Juni nimmt die Zahl prominenter Wahlkämpfer in Neuss zu. Am Sonntag, 28. April, erwartet die SPD Besuch der Bundesvorsitzenden Saskia Esken, die von 11 bis 13 Uhr im Rahmen der Reihe „Linksbündig“ in der Trafostation zu Gast sein wird. Und auch die FDP freut sich über Hilfe von einer echten Wahlkampflokomotive: Sie kann am Mittwoch, 22. Mai, Moritz Körner in Neuss begrüßen, den amtierenden FDP-Generalsekretär Nordrhein-Westfalens und Vorsitzenden der FDP im Europaparlament. Der EU-Parlamentarier wird dann ab 19 Uhr im Lokal „Drusus One“ erwartet. Körner, der in Langendfeld aufgewachsen ist und von 2017 bis 2019 im Düsseldorfer Landtag saß, zog 2019 als Spitzenkandidat der Landes-FDP ins Europa-Parlament ein. Er gehört auch in diesem Jahr zu den aussichtsreichsten Bewerbern der FDP. Für den Gesprächsabend im Drusus One hat der FDP-Stadtverband den Slogan der FDP-Europawahlkampagne „Europa.Einfach.Machen“ als Motto übernommen. Er kündigt an, Körner werde zu den drängenden Herausforderungen sprechen, vor denen Europa steht. Interessenten können sich unter 0179 6122413 anmelden.