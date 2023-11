FDP Neuss Liberale halte Eissport- und Multifunktionshalle für finanzierbar

Ein Widerspruch? Nicht wenn Neuss sein Kirchturmdenken aufgebe und auf den Rhein-Kreis zugehe, sagen Pavlik und Janssen. Der würde nach Kenntnis der FDP gerne eine Halle im Kreisgebiet zur Multifunktionshalle ertüchtigen oder – gemeinsam mit der Kreisgemeinschaft – einen Neubau stemmen. Dem Sportausschuss liege ein abstimmungsreifer Antrag vor, die Hammfeldhalle zu sanieren oder – was die Partei für realistischer hält– neu zu bauen. Sollte Neuss Sonderwünsche für dieses Projekt anmelden, wäre das nach Ansicht der FDP immer noch preiswerter als ein Multifunktionshallen-Projekt in Eigenregie. Damit seien auch in Zeiten knapper Kassen beide Hallenkonzepte finanzierbar, betont Bernd Kahlbau als sportpolitischer Sprecher der Liberalen.