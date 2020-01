Christian Wulff spricht in Neuss : FDP-Kandidat will China-Flagge am Rathaus zeigen - Junge Liberale kritisieren das

Michael Fielenbach ist FDP-Parteivorsitzender in Neuss. Foto: Andreas Buchbauer (abu)

Neuss Wenn Alt-Bundespräsident Christian Wulff am Montag, 17. Februar, auf Einladung der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft (DCG) an der Internationalen Schule über die (Handels)-Beziehungen zu China spricht, soll sich die Stadt in einem sehr speziellen Fahnenschmuck präsentieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An prominenter Stelle, so regt FDP-Bürgermeisterkandidat Michael Fielenbach an, soll dann die Flagge Chinas flattern. „Um das Neusser Interesse an China zum Ausdruck zu bringen“, wie Fielenbach auf der FDP-Internetseite erklärt. Das bringt ihm die Kritik der Jungen Liberalen (JuLis) um den Kreisvorsitzenden Onur Büyükgök ein.

In einem Schreiben an den „lieben Michael“ fordert der Parteinachwuchs den Parteivorsitzenen und Spitzenkandidaten auf, den Artikel auf der Internetseite der Partei zu löschen, seine Äußerungen bezüglich der Thematik zu überdenken und „die Position nicht mehr in der Öffentlichkeit im Namen der Partei zu vertreten“.

Fielenbach hatte sich in einer Pressemitteilung erfreut über den angekündigten Besuch gezeigt. „Die FDP begrüßt es sehr, dass Christian Wulff in Neuss auf die Bedeutung der Seidenstraße für den Wirtschaftsstandort hinweist.“ Neuss sei jetzt direkt durch Schiff und Bahn mit China verbunden, lobt er das von chinesischer Seite betriebene Comeback dieser alten Handelsroute. Das sei jetzt die neue Hanse, sagt Fielenbach, der auch die Flagge Russlands, das ebenso an die Seidenstraße angebunden wäre, vor dem Rathaus zeigen möchte.

Die Jung-Liberalen halten dagegen, dass dies angesichts von Menschenrechtsverletzungen in China nicht angezeigt sei. Falsch sei diese Geste auch, weil ja kein hoher Diplomat aus diesen Ländern erwartet wird.

(-nau)