Politik in Neuss : JuLis stellen sich für die Zukunft auf

Neuss Die Jungen Liberalen blicken auf 2022. Sie wollen der „Treiber hinter der FDP“ sein. Vorsitzender Marc Wilkowski möchte die JuLis „sicht- und hörbarer“ machen.

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das ist für Marc Wilkowski (19) im Grunde sogar ein Dreiklang. Erst kam die Bundestagswahl, jetzt wurde er im Amt als Vorsitzender der Jungen Liberalen (JuLis) in Neuss wiedergewählt, und nun naht die NRW-Landtagswahl am 15. Mai – und mit ihr der Wahlkampf. Darauf will er in den nächsten Monaten einen besonderen Fokus legen. Beim Ortskongress im Brauhaus „Im Dom“ betonte Wilkowski, dass er die JuLis weiter als „Treiber hinter der FDP“ sehe. Mit der neuen Neusser Parteispitze – Thomas Schommers trat im August die Nachfolge von Michael Fielenbach als Stadtverbandsvorsitzender an – wehe auch ein „neuer Geist in der Neusser FDP“. Und der soll beflügeln.