Orgelkonzert in Neuss : Faszinierendes Requiem in der Marienkirche

Neuss Der Komponist Fredrik Sixten hat selbst die Orgelfassung geschaffen, die von Ex-Marienkantor Stefan Palm gespielt wurde.

In der Marienkirche sang der Akademische Chor der Universität Tübingen die deutsche Erstaufführung der Orgelfassung des „Requiem“ des schwedischen Komponisten Fredrik Sixten. Ausgerechnet in Neuss? Marienkantor Peter Höngesberg hatte in Rottenburg-Stuttgart und Tübingen studiert, Universitätsmusikdirektor Philipp Amelung (Leitung des Chores) und Professor Stefan Palm (Orgel) waren seine Lehrer. Stefan Pam war zudem als Marienkantor (2000 – 2015) der Vorgänger von Peter Höngesberg. Dieser Verbindung war eine außergewöhnliche Stunde in der Marienkirche zu danken.