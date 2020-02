Symbolaktion zur Fastenzeit : Rettungsweste verhüllt das Kirchenkreuz

Neuss Eine besondere Fastenaktion im Kloster Immaculata soll an das Schicksal vieler Flüchtlinge erinnern.

Das Altarkreuz in der Kapelle des Klosters Immaculata ziert seit dem Aschermittwoch eine Rettungsweste. Mit der Aktion will Pastor Jochen Koenig, der Hausgeistliche bei den Neusser Augustinerinnen, auf das Schicksal vieler Flüchtlinge hinweisen, die im Mittelmeer ertrunken sind – und vielleicht noch ertrinken müssen. Diese Menschen dürfe man nicht vergessen, ihr Schicksal dürfte uns nicht gleichgültig sein, sagt Koenig, der dem Bild noch eine zweite Bedeutung gibt: „Christus ist unsere Rettungsweste, von ihm kommt Hilfe.“ Dank seines Leidens und Sterbens seien wir erlöst und werden „nicht im Tode untergehen“.

Am 1. März, dem ersten von fünf Fastensonntagen, wird Koenig den ungewöhnlichen Anblick im Altarraum in den Mittelpunkt seiner Predigt stellen. Mancher Kirchgänger werde sich beim Betreten der Kirche vielleicht fragen, ob der Pastor jetzt verrückt geworden sei, sagt Koenig. Dabei wolle er nur „unsere Vorstellungen verrücken.“

Koenigs Weste erzählt keine derart tragische Geschichte. Sie trug er immer beim Kanuurlaub in Schweden. Doch darauf komme es bei dieser Geste, diesem Bild nicht an. „Unser Kreuz ist ein Triumphkreuz, das durch die Weste zur Herausforderung wird“, sagt er. Das Kreuz, dessen Opulenz Koenig schon in früheren Jahren mit einer violetten Stola relativiert hatte, wird die ganze Fastenzeit hindurch so zu betrachten sein. Gegenstand der Predigt wird es nur am kommenden Sonntag sein, doch werde er sich auch in den folgenden Messfeiern immer wieder auf die Rettungsweste beziehen.