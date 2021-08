Ab Freitag : Fast Normalbetrieb - Neue Freiheiten in Neusser Bädern

Neuss Die ab Freitag geltende neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW bedeutet auch Lockerungen für den Betrieb und den Besuch der Stadtwerke-Freizeiteinrichtungen in Neuss.

(NGZ) Dort entfällt nämlich die Pflicht zur Registrierung der Besucher. Für den Eintritt gilt in allen Schwimmbädern und in der Saunalandschaft Wellneuss eine verbindliche 3G-Pflicht. Heißt: Gäste müssen am Eingang nachweisen, dass sie durch Impfung oder Genesung immunisiert sind oder einen aktuellen Negativtest haben. Das teilten die Stadtwerke am Donnerstag mit. Die bisher geltenden strengen Kapazitätsbegrenzungen sind gemäß der Coronaschutzverordnung aufgehoben.