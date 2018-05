Neuss: Familienstreit bei Mordprozess-Auftakt

Neuss Seit gestern muss sich Sven F. vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Er soll seinen elf Jahre alten Neffen getötet haben. Sowohl vor als auch nach dem Verhandlungstag kochen die Emotionen bei Familienmitgliedern hoch.

Rückblick Die Tat ereignete sich am 5. Oktober 2017. Der Junge wurde zwar reanimiert, starb jedoch am 17. Oktober auf der Intensivstation des Düsseldorfer Uniklinikums. Er wurde Ende Oktober in Reuschenberg beigesetzt.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte am Vormittag des 5. Oktober in seiner Wohnung in Weckhoven seinem Neffen im Badezimmer aus Wut einen solch kraftvollen Schlag gegen den Kopf versetzt haben, dass der Junge rücklings in die Badewanne stürzte. Das Kind habe der Angeklagte dann im Badezimmer zurückgelassen.