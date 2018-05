Prozess um toten Elfjährigen aus Neuss: Familienmitglieder keifen sich vor Gericht an

Neuss/Düsseldorf Sven F. aus Neuss steht vor Gericht, weil er seinen elfjährigen Neffen getötet haben soll. Beim Prozessauftakt kochten die Emotionen hoch.

Vorwurf Mord

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte am Vormittag des 5. Oktober in seiner Wohnung in Weckhoven seinem Neffen im Badezimmer aus Wut einen solch kraftvollen Schlag gegen den Kopf versetzt haben, dass der Junge rücklings in die Badewanne stürzte. Das Kind habe der Angeklagte dann im Badezimmer zurückgelassen.