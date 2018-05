Neuss: Familienärger im Gerichtsgebäude

Neuss Im Rahmen des Lindenplatz-Prozesses soll es zu Streit gekommen sein.

Am heutigen Montag steht vor dem Düsseldorfer Landgericht der vierte Tag um den Lindenplatz-Schützen an. Dort muss sich aktuell ein 47 Jahre alter Neusser verantworten, weil er seine Stieftochter am 4. Oktober vergangenen Jahres auf offener Straße in Weckhoven angeschossen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord aus niedrigen Beweggründen und lebensgefährliche, körperliche Misshandlung mittels einer Waffe vor.