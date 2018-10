Fako-M aus Neuss wächst durch strategische Übernahmen

Uedesheim Der Uedesheimer Getränke-Dienstleister soll in der dritten Generation ein Familienunternehmen bleiben. Das Wachstum ermöglicht die Warsteiner-Brauereigruppe, die sich weitgehend von der Sparte Fachgroßhandel trennt.

Dabei gäbe es genug zu tun. Denn mit der neuerlichen Übernahme eines Konkurrenten verbessert Fako-M einmal mehr seine Marktchancen in einem Segment, in dem die Uedesheimer noch nicht zur Spitze gehörten. In diesem Fall ist es das Veranstaltungsgeschäft. Hornung und Krietemeyer sind zusammen bei rund 150 Events und Festen als Veranstalter verantwortlich. Ihre Kontakte, ihr Equipment und vor allem ihr (technisches) Know-how machen sie wichtig für die Strategie von Fako-M. Die bringt Keith auf den einfachen Nenner: Ein Getränkedienstleister sein, der seine Kunden markenunabhängig betreut und sich dadurch von industriegeführten Handelsunternehmungen unterscheidet. Dabei will sich Fako-M auf das bevölkerungsreiche Nordrhein-Westfalen beschränken. Aus diesem Grunde sei auch kein Gebot für Tochterunternehmen der Warsteiner-Gruppe abgegeben worden, die etwa den Getränke-Fachgroßhandel im Ballungsraum Berlin-Brandenburg mitbestimmen. „Da wollen wir nicht hin“, sagt Keith deutlich.