Aktionsmonat Fairbruary Fairer Konsum in der Fairtrade Stadt Neuss

In einem leuchtenden Pink stehen die Worte „Schenk mal Fairosen“ auf blauem Hintergrund. Wenige Meter weiter ein ähnliches Motiv: Das Bild einer Banane mit der Aufforderung „Iss mal ’ne Fairnane“. Es sind nur zwei von vielen Plakaten, die aktuell überall in der Neusser Innenstadt zu sehen sind. Doch die Botschaft ist immer die gleiche: Die Menschen sollen dazu angehalten werden, einen Monat fair einzukaufen. Hierfür hat Fairtrade Deutschland den Fairbruary ins Leben gerufen. In zwölf deutschen Großstädten ruft die Organisation Verbraucher mit über 20.000 Plakaten dazu auf, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Und wo sollte das einfacher zu realisieren sein als in der Fairtrade Stadt Neuss?