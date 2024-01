Preise der Fahrschulen Weshalb der Führerschein in Neuss immer teurer wird

Der Führerschein bedeutet für viele vor allem eins: Unabhängigkeit. Doch wer mit dem Auto unterwegs sein möchte, der muss aktuell tief in die Tasche greifen. Eine Umfrage des ADAC zeigt, dass der Führerschein der Klasse B in den vergangenen zwei Jahren erheblich teurer geworden ist. Zwischen 2500 und 3500 Euro mussten 45 Prozent der Fahranfänger in Deutschland zuletzt zahlen. Auch in Neuss ist der Führerschein längst nicht mehr für jeden erschwinglich. Doch nicht nur die gestiegenen Sprit- und Personalkosten treiben den Preis nach oben.