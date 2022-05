Grundschulen und Kitas in Neuss : Verkehrserziehung soll wieder hochgefahren werden

Die Polizei kann die Verkehrserziehung in Schulen und Kitas in Neuss derzeit nicht in gewohntem Umfang unterstützen (Symbol-Bild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Nachdem die Verkehrssicherheitsberater der Polizei im laufenden Schulhalbjahr die Radfahrausbildung samt der Fahrradprüfungen in den Grundschulen nicht im gewohnten Umfang unterstützen können, soll das Angebot im nächsten Schuljahr wieder hochgefahren werden.

Einige Eltern hatten sich zuletzt unter anderem in den sozialen Medien enttäuscht darüber gezeigt, dass die Fahrradprüfungen an einigen Schulen nicht wie gewohnt stattfanden. Dässel betont, dass das Schulamt und die Schulen unmittelbar über die Situation informiert wurden. Leider gebe es keine Möglichkeit für Schüler, die in diesem Jahr an keiner Prüfung teilnehmen können, diese nachzuholen beziehungsweise an anderer Stelle zu machen.