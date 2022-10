VRR-Projekt : Fahrradgaragen an fünf Neusser Bushaltestellen

Neuss An der Bushaltestelle „Hoisten Schleife“ haben die Stadtwerke Neuss in Zusammenarbeit mit der Stadt sechs Fahrradboxen in Betrieb genommen. Sie sind Teil des VRR-Projektes „DeinRadschloss“.

Mit den Radboxen wollen die Stadtwerke ihr Nahverkehrsangebot auch für ländliche Regionen in Neuss und Umgebung attraktiver machen. „Bei der Standortauswahl war uns wichtig, insbesondere Nutzer anzusprechen, die längere Fußwege zur Bushaltestelle haben oder nicht direkt in unserem Nahverkehrsgebiet wohnen“, erklärt Stephan Lommetz, Geschäftsführer der Stadtwerke. Je sechs Boxen sollen an den Haltestellen „Seniorenzentrum“ in Rosellerheide, „Elchstraße“ und „Lange Hecke“ in Kaarst stehen, drei weitere nahe „Grefrath Kirche“ in Grefrath. „Die Fahrradboxen sind eine weitere Maßnahme, um in Neuss den öffentlichen Nahverkehr zu stärken, das Mobilitätsverhalten zu verändern“, betont Bürgermeister Reiner Breuer. Die Investitionssumme der fünf Standorte beläuft sich auf 132.000 Euro. Knapp 40 Prozent davon werden vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gefördert. Ermöglicht wurde das Projekt mit Unterstützung des Bundesumweltministeriums.