Fahrradfahren in Neuss : CDU will Lücken im Radwegenetz schließen

Neuss Der CDU-Stadtverordnete Thomas Kaumanns setzt sich für eine Verbesserung des Radwegenetzes ein. Denn da sieht er Verbesserungsbedarf – auch aus eigener Erfahrung.

Der Eselspfad verläuft in Nord-Süd-Richtung westlich um Neuss herum. Er verbindet Holzbüttgen/Kaarst, den Stadtwald und das Westfeld mit der süd-westlichen Stadtmitte bis hin zur Moselstraße und dem dortigen Gewerbegebiet. Er ist im Wesentlichen kreuzungs- beziehungsweise ampelfrei ausgebaut, endet jedoch abrupt an der Bergheimer Straße. Jenseits der Straße, in Höhe der Pomona, beginnt das weit verzweigte Netz des Erftradweges, über das fast alle südlichen Stadtteile und Düsseldorf erreichbar sind. Das Problem: Eine sichere Querung der Bergheimer Straße ist nur in Reuschenberg in Höhe der Straße Am Südpark oder in Höhe der Weberstraße möglich. Das bedeutet einen Umweg von mindestens 600 Meter Länge zuzüglich der Wartezeit an Ampeln. Diese Lücke möchte die CDU schließen – entweder durch eine Ampel oder durch eine Unterführung.