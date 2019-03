Yasar Calik aus Neuss: Fahrlehrer qualifiziert Arbeitslose für den Job

Neuss Yasar Calik ist Fahrlehrer. Irgendwann kam er auf den Gedanken, dass der Besuch einer Fahrschule auch die Brücke aus der Arbeitslosigkeit zu einem Job sein kann. Er hat das Fachinstitut „FiD Rheinland“ etabliert und bietet Weiterbildungen an.

Als Fahrlehrer nimmt Yasar Calik noch immer gerne auf dem Beifahrersitz Platz und macht aus Fußgängern jeden Alters Autofahrer. Knapp 6000, so hat der 42-Jährige mal hochgerechnet, hat er derart geschult – seine Zeit als Fahrlehrer bei der Bundeswehr eingerechnet. Doch irgendwann kam er zu dem Schluss, dass der Besuch der Fahrschule auch die Brücke sein kann, über die man von der Arbeitslosigkeit in einen Job wechseln kann.

Aus dieser Erkenntnis entwickelte Calik das Konzept eines Weiterbildungszentrums mit inzwischen 30 Mitarbeitern, in dem derzeit schon mehr als 50 Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden. „FiD Rheinland – Fachinstitut für Verkehrs- und Weiterbildung“ hat er das inzwischen als Weiterbildungseinrichtung zertifizierte Unternehmen genannt, das mit dem Slogan wirbt „FiD macht fit für den Job“. Am 29. März, wenn in der VHS eine Bildungsmesse organisiert wird, will er „FiD“ vorstellen und dabei seine jüngsten Projekte in den Vordergrund stellen. Eines heißt knapp: „Vereine unterstützen Menschen“. Am Montag hatte es Premiere