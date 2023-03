Neuss Unfallfahrer ignoriert verletzten Motorradfahrer

Der Unfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr der Kleinwagen – vermutlich ein dreitüriger Opel – die Friedrichstraße aus Richtung Friedrich-Ebert-Platz und bog an der Einmündung nach links in die Erftstraße ab. Dabei achtete er nach Angaben der Polizei aber nicht auf den Gegenverkehr. So kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer aus Neuss, der aus Richtung Zollstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Platz fuhr. Der Kradfahrer war nach dem Verkehrsunfall zunächst vor Ort nicht ansprechbar, berichtet die Polizei. Er wurde vor Ort von einer Zeugin und bald darauf von eintreffenden Rettungskräften medizinisch versorgt und im Anschluss schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert.