Fachtag in Neuss zur medizinischen Versorgung Behinderter : Hohe Hürden erschweren den Arztbesuch

Neuss Das Medizinische Zentrum für erwachsene Menschen mit Behinderung macht Alltagsprobleme zum Thema eines Fachtages.

So weit, so gut. „Doch längst nicht alles läuft rund“, stell Christian Herrmanny als Sprecher der St.-Augustinus-Gruppe fest. Die formalen Hürden für eine Behandlung seien hoch, eine Überweisung des Hausarztes mit konkreter Fragestellung notwendig. Und das MZEB dürfe nicht aufsuchend tätig sein. „Eine Barriere für die meist nicht sehr mobilen Patienten“, sagt Herrmanny Diese Alltagsprobleme will die Augustinus-Gruppe ins Scheinwerferlicht rücken und organisiert am Samstag, 18. Januar, im St.-Josef-/St.-Alexius-Krankenhaus an der Nordkanalallee unter der Überschrift „Wunsch und Wirklichkeit“ einen Fachtag zum Thema. Der steht allen Interessierten von 9 bis 13 Uhr offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neben Jürgen Dusel, dem Behinderten-Beauftragten der Bundesregierung, gehört auch Susanne Schwalen von der Ärztekammer Nordrhein zu den Referenten.