Hypnose-Fachtag in Neuss : Durch Hypnose machen Patienten Urlaub von ihren Problemen

Neuss Für zwei Tage ist Neuss ein internationales Hypnosezentrum: Mehr als 100 Mediziner aus ganz Europa nehmen seit Freitag an den zweiten Neusser Hypnosetagen im St.-Alexius-/St.-Josef-Krankenhaus Alexiuskrankenhaus teil.

„Die Ursachen dieser Schmerzzustände liegen nicht im organischen, sondern im psychischen und sozialen Bereich“, erläuterte Günter Clausen, leitender Arzt der Psychosomatik am „Alexius“ und zugleich Kongressleiter. Diese seien pharmakologisch nicht zu erreichen, sprechen also nicht auf eine reine Medikamentengabe an. Beobachtet werde oft eine verhängnisvolle Dreierkombination von Depression, Angst und Schmerzen. „Die drei sind heutzutage Geschwister geworden“, erklärt Clausen. Diese „Geschwister“ gelte es neu in Beziehung zu setzen. Genau dort setzt die Hypnosetherapie an.