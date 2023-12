Stress für berufstätige Eltern Betreuungsnot bei Kindertagesstätte in Neuss

Zu wenig Betreuungsplätze, überarbeitete Beschäftigte und spontane Ausfälle bei den Betreuungszeiten – der Fachkräftemangel an Kitas in Deutschland und NRW zeigt sich an vielen Stellen. Laut einer Berechnung der Bertelsmann Stiftung fehlen bis 2025 bundesweit bis zu 113.700 Fachkräfte. Auch in Neuss sind die Auswirkungen spürbar – zum Beispiel bei der Kindertagesstätte Regenbogen in Gnadental.