Neuss: Experten sprechen über EU-Zukunft

Neuss Talkrunde zum Thema "Brexit oder Aufbruch - Wohin des Weges, Europa?".

In der Europäischen Union knirscht es im Gebälk. Die Frage, die sich Politik und Wirtschaft zwischen Brexit und Aufbruch stellen, lautet, wohin der Weg Europa führt. Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (IHK) und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hatten daher Unternehmer aus der Region zur DIHK-Roadshow eingeladen. Der Titel war dabei durchaus provokant: "EU wozu?" lautete er kurz und knappt. "Aus Sicht der Wirtschaft ist die Union ein Erfolgsprojekt", betonte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz zur Begrüßung in der IHK in Krefeld. "Insbesondere die Unternehmen am Mittleren Niederrhein, die jeden zweiten Euro im Außenhandel verdienen, profitieren enorm vom europäischen Binnenmarkt ohne Grenzen."