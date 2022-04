Exkursion in Neuss : Erftrenaturierung und neue Überschwemmungsgebiete

Neuss Die Erft sorgt in diesem Frühjahr für Schlagzeilen. Grund dafür ist einerseits die Absicht der Bezirksregierung, das Überschwemmungsbeit des Flusses auf den letzten 27 Kilometern vor der Mündung neu festzulegen, sowie andererseits die Renaturierung im Unterlauf. Beide Themen beschäftigen jetzt auch die Politik.

Schon im Planungsausschuss hatte Sven Schümann (CDU) zu berichten gewusst, dass die Festsetzung der Überschwemmungsflächen für einige Hausbesitzer Probleme mit ihrer Hausratversicherung nach sich zieht. Er wusste von Fällen an der Vellbrüggener Straße in Norf und der Altebrücker Straße in Allerheiligen zu berichten. Das kann Planungsdezernent Christoph Hölters kaum glauben, weil mit der Festsetzung nur behördlicherseits fixiert wird, was seit 2015 schon Praxis ist. Damals wurde durch Verfügung bereits eine vorläufige Sicherung der Überflutungsgebiete veranlasst. Die Stadt hat diese Gebiete im Flächennutzungsplan entsprechend verzeichnet. Und weil aus Sicht der Stadt durch die nun anstehende endgültige Festsetzung keine Konflikte mit eigenen städtebaulichen Interessen zu erwarten sind, hat die Verwaltung die Frist, um im Verfahren eine Stellungnahme abgeben zu können, verstreichen lassen.