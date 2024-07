Sozialverbände fordern Anpassung des Bürgergelds Finanzielle Not in Neusser Haushalten wächst

Immer mehr Menschen stoßen an ihre Grenzen, wenn es um das Bezahlen der nächsten Stromrechnung oder des Wocheneinkaufs geht. An Rücklagen ist schon gar nicht mehr zu denken. Und so geht es nicht nur Alleinerziehenden, sondern auch Familien und Einzelpersonen. Das berichtet die Caritas im Rhein-Kreis Neuss, welche ihre Zahlen zum Härtefallfond Energie nun ausgewertet hat. Dabei handelt es sich um Einzelfallhilfen im Erzbistum Köln, die seit 2023 über die Orts- und Fachverbände ausgeschüttet werden. Nach Angaben der Caritas wurden – über das Bistum verteilt – knapp 1600 Anfragen bearbeitet, die nicht nur in Bewilligungen, sondern unter anderem auch in Vermittlung an andere Beratungsstellen oder Beantragung von Bürgergeld führten. Allein im Rhein-Kreis Neuss wurden 90 Anträge gestellt.