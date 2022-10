Polizei sucht Zeugen : Mann masturbiert auf Feldweg in Neuss

Neuss Die Polizei ist auf der Suche nach einem jungen Mann, der auf einem Feldweg in Neuss masturbiert hat. Bei seiner strafbaren Tat wurde er von einer Zeugin gestört, die folgende Personenbeschreibung lieferte.

Die Neusserin traf auf den Exhibitionisten am Sonntag, 9. Oktober, gegen 16.30 Uhr. Der Mann war nackt und masturbierte auf einem Feldweg, teilte die Polizei mit. Als er die Spaziergängerin erblickte, zog er sich hinter einem Baum an. Vom Bruchrandweg, in der Nähe des jüdischen Friedhofs Rosellerheide, entfernte er sich zu Fuß in Richtung Neukirchen.