Gemeinde in Neuss : Evangelische Kirche bietet Schnitzeljagd und Fasten-Bilanz

Neuss Unter dem Motto „Unterwegs in Neuss“ startet die Evangelische Gemeinde in der zweiten Hälfte der Osterferien eine Ferienaktion für Kinder und Jugendliche. Der Pfarrer blickt dabei auch auf die Fastenzeit zurück.

Am 6. April geht es los. Unter dem Motto „Unterwegs in Neuss“ startet dann eine Aktion der Evangelischen Jugend in Neuss. Wer mitmachen möchte, benötigt dafür lediglich die App „Actionbound“, die es für Mobilgeräte mit Android- beziehungsweise iOS-Betriebssystemen zum Download gibt. Unter „Unterwegs in NE“ finden sich dann ab Dienstag in der App die Angebote der Evangelischen Jugend.