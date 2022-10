Evangelische Kirche in Neuss : Reformationstag mit Rap-Einlage

Anna Berkholz und der katholische Jugendseelsorger Norbert Fink haben einen Rap geschrieben. Foto: Ev. Kirche

Rosellerheide Unter dem Titel „Re-Formation: Was hoffst Du wider aller Vernunft?“ findet am Montagabend um 19 Uhr in der Trinitatiskirche in Rosellerheide der gemeinsame Verbandsgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinden in Neuss zum diesjährigen Reformationstag statt. Dazu gibt es eine besondere Musik-Einlage.