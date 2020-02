Ohne Presbyterium : Neusser Kirchengemeinde mit Notverwaltung

Neuss Das Presbyterium der Gemeinde Norf-Nievenheim ist nicht handlungsfähig, die Neuwahl gescheitert.

Turnusmäßig stehen die Wahlen zum Presbyterium im März dieses Jahres an. Tatsächlich gewählt wird allerdings nur in den Pfarrbezirken Uedesheim und Gnadental der Kirchengemeinde Neuss-Süd, berichtet Sebastian Appelfeller als Leiter des Verbandes der vier evangelischen Kirchengemeinden in Neuss. In der Christuskirchengemeinde wie auch in der Further Reformationskirchengemeinde gibt es nur so viele Bewerber, wie Stellen zu besetzen sind – sie gelten damit als gewählt. Und in der Gemeinde Norf-Nievenheim galt die Wahl schon im Herbst 2019 als gescheitert. Ein Grund: zu wenig Kandidaten.