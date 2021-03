Evangelische Gemeinde : Pfarrerin Scholl verlässt Neuss

Neuss Die Pfarrerin der Reformationskirchengemeinde wechselt nach Hannover. Dort widmet sie sich ab 1. April neuen Aufgaben. Die Gemeinde dankt der Pfarrerin für ihre Arbeit.

Pfarrerin Anke Johanna Scholl verlässt die Reformationskirchengemeinde in Neuss und wechselt zum 1. April nach Hannover , wo sie sich neuen Aufgaben widmen wird. Sie hatte die zweite Pfarrstelle der Reformationskirchengemeinde mehr als elf Jahre inne. Das teilt die Gemeinde mit. „Die Reformationskirchengemeinde bedankt sich herzlich bei Pfarrerin Scholl für ihre engagierte und ideenreiche Arbeit“, sagt Angelika Tillert, die Vorsitzende des Presbyteriums.

Pfarrerin Scholl lagen neben dem Konfirmandenunterricht und der Seniorenarbeit besonders interreligiöse und ökumenische Themen am Herzen. So führte eine ökumenische Reise nach Assisi, auch auf den Spuren Luthers war man gemeinsam unterwegs. Ebenso war ihr die Bibelarbeit ein besonderes Anliegen: die Gruppenangebote „Perlen des Glaubens“ oder das Online-Bibelteilen bleiben der Gemeinde im Gedächtnis. Während des ersten Lockdowns boten zudem zum Beispiel ihre Online-Bilderbücher für die Jüngsten, in denen sie mit Egli-Figuren biblische Geschichten kindgerecht nacherzählte, kreativen Ersatz für die ausfallenden Kindergottesdienste.