Ökumene in Neuss : Gemeinde sucht Leser für Bibel-Marathon

Norf Alle sieben Jahre nehmen sich evangelische Christen im Neusser Süden Zeit und lesen die Bibel – von A bis Z. Jetzt wird der fünfte ökumenische Bibel-Marathon vorbereitet und das Projektteam wirbt mit einem besonderen Highlight.

Es ist eine Marathon-Lesung: Von Donnerstag, 25. November, 6 Uhr, bis Sonntag, 28. November, 19 Uhr wird in der evangelischen Friedenskirche in Norf die Bibel vorgelesen – vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Mit diesem ökumenischen Projekt führt die junge evangelische Gemeinde „Am Norfbach“ eine 1992 von Pfarrer Hermann Schenk begründete Tradition im Neusser Süden fort. Nun werden Menschen gesucht, die Lust haben, sich daran zu beteiligen.

Das besondere Highlight beim inzwischen fünften Vorlesemarathon: Während des gesamten Zeitraums wird die Kirche innen und außen in besonderer Weise illuminiert. Marius Wunsch und Stephan Mecking von Chamaeleon Lichttechnik stellen das (ehrenamtlich) sicher und versuchen, so eine besondere Atmosphäre zu erzeugen.

Alle sieben Jahren lesen Gemeindeglieder oder einfach jeder, der Spaß daran hat, sich zu beteiligen, die Bibel vor. Das endet am ersten Advent, 28. November, gegen 19 Uhr mit einem Abschlussgottesdienst. Jeder Teilnehmer liest fünfzehn Minuten – Tag und Nacht ohne Pause. Damit keine Lücken entstehen, tragen sich alle Vorleser zuvor in eine Liste ein. Gerne können sich auch Gruppen für einen gewissen Zeitraum anmelden. Organisiert wird die Bibellesunge von Ruth Voss, Wibke Schenck und Iris Wilcke: „Das ist so schön, wenn man nachts in der fast menschenleeren Kirche sitzt und laut aus der Bibel vorliest,“ erzählt Wibke Schenck aus eigener Erfahrung.