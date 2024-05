Broschüre zur Europawahl Was Neuss und die Europäische Union verbindet

Schon bei der Fahrt in die Neusser Innenstadt fällt auf: die meisten Wahlplakate sind intakt. Im Unterschied zum Kreis Paderborn, wo riesige Wahlplakate komplett abgerissen wurden, scheint es in Neuss gesitteter zuzugehen. Das bestätigt auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke bei einem Gespräch über die kommende Europawahl am 9. Juni: „Bislang mussten wir Wahlkämpfer nicht polizeilich beschützen“, so der CDU-Politiker, der als Landrat auch Polizeichef ist. Noch sei alles ruhig und niemand greife Wahlkampfhelfer an.