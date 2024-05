Dialogveranstaltung der SPD Neuss Martin Schulz talkt in der Pegelbar

(-nau) Martin Schulz kommt. Es gab Zeiten, da hätte diese Nachricht regelrecht Euphorie bei der SPD Neuss ausgelöst, als der Politiker aus Würselen nämlich SPD-Kanzlerkandidat war. Aber gerade in Fragen der Europapolitik ist der ehemalige Präsident des Europa-Parlaments nach wie vor eine Größe – und in dieser Eigenschaft kommt er am Montag, 3. Juni, nach Neuss. Die Dialogveranstaltung in der Pegelbar eine Woche vor der Europawahl ist Teil des Wahlkampf- Schlussspurts der Sozialdemokraten, die Teil eins ihrer „Doppelwumms-Anstrengungen“ am Samstag, 25. Mai, planen.