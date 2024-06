Europawahl 2024 in Neuss Politische Jugend lädt zum Kneipenquiz

Am Abend der Europawahl (Sonntag, 9. Juni), gibt es zwar keine größeren Wahlparties der Parteien, wohl aber eine so noch nicht dagewesene Gemeinschaftsaktion der politischen Nachwuchsorganisationen. Auf Initiative der Jungsozialisten (Jusos Neuss) von der SPD wird in Zusammenarbeit mit der Jungen Union (CDU) und den Jung-Liberalen der FDP ein „Politisches Kneipenquiz“ organisiert, das auch die Jugend von „Bündnis 90/Die Grünen“ unterstützen wird. Damit soll nach dem Willen der Veranstalter ein kraftvolles Zeichen für den Zusammenhalt der demokratischen politischen Jugend in der Stadt Neuss gesetzt werden. Die Veranstaltung findet beginnt um 18 Uhr im Further Hof, dem Zentrum der Stadtteilarbeit, die die Arbeiterwohlfahrt für die südliche Furth leistet.