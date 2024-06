Europwahl in Neuss - die Ergebnisse SPD Neuss sinkt auf ein Allzeit-Tief ab

Neuss sei „ein Hort stabiler Verhältnisse“, kommentierte der FDP-Vorsitzende Cornel Janssen das Ergebnis. Dabei zeigen sich auch in Neuss die Parteien links und rechts der Mitte dynamisch, legten auch die sonst oft unter „Sonstige“ aufaddierten kleinen Parteien zu. Die Partei „Die Linke“ sank nach ihrer Zersplitterung auf knapp unter zwei Prozent ab, dafür kam das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das gerade einen Kreisverband an Rhein und Erft aufbaut, in Neuss auf 4,5 Prozent. Mit dem BSW könnte bei der Kommunalwahl 2025 zu rechnen sein. Aber dann vielleicht auch mit der Partei „Volt“, die fast drei Prozent der Wähler für sich gewinnen konnte – mehr als die Partei „Die Partei“, die 2020 den Einzug in den Stadtrat schaffte, bei der Europawahl mit 1,7 Prozent aber hinter Volt zurückblieb.